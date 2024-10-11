نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة تونس وجزر القمر في تصفيات أمم إفريقيا 2025 والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد منتخب تونس اليوم الجمعة الموافق 11أكتوبر 2024 لخوض مواجهة مهمة ضد جزر القمر ضمن الجولة الثالثة من تصفيات كأس أمم إفريقيا 2025.

تنطلق هذه المباراة في تمام الساعة 8:00 مساءً بتوقيت تونس على ملعب حمادي العقربي.

يحتل منتخب تونس صدارة المجموعة الأولى برصيد 6 نقاط بعد تحقيقه انتصارين بالعلامة الكاملة، ويطمح لمواصلة سلسلة انتصاراته في التصفيات.

في المقابل يحتل منتخب جزر القمر المركز الثاني بنقطتين من تعادلين، ويأمل في تحقيق نتيجة إيجابية للحفاظ على فرصه في المنافسة على التأهل.

القنوات الناقلة لمباراة تونس وجزر القمر

ومن المقرر أن تذاع هذه المباراة مباشرة عبر شبكة بي إن سبورتس، وتحديدًا على قناة beIN Sports HD 2.