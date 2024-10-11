نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل ألمانيا ضد البوسنة والهرسك في دوري الأمم الأوروبية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يحل منتخب ألمانيا ضيفًا ثقيلًا علي نظيره منتخب البوسنة والهرسك، علي أرضية ملعب بيلينو بولي، في الجولة الثالثة من بطولة دوري الأمم الأوروبية.

ومن المقرر أن تقام المباراة يوم الجمعة الموافق 11 أكتوبر 2024، في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءً.

ويعلم يوليان ناجلزمان، المدير الفني لمنتخب ألمانيا، أن فريقه مطالب بتحقيق الفوز في هذه المباراة من أجل الاستمرار في صدارة جدول الترتيب، خاصة وأن خسارة أي نقطة ستمنح منتخب هولندا الفرصة للاقتراب من الصدارة.

ويتصدر منتخب ألمانيا صدارة ترتيب المجموعة الثالثة برصيد 4 نقاط متفوقا بفارق الأهداف على أقرب ملاحقيه منتخب هولندا.

ويغيب الخماسي تير شتيجن وجمال موسيالا وديفيد روام وكاي هافيرتز ونيكلاس فولكروج عن صفوف المنتخب الألماني بسبب الإصابة.

ويدير اللقاء تحكميًا، الحكم الفرنسي فرانسوا ليتكسير البالغ من العمر 34 عاما، وبدأ التحكيم في الدوري الفرنسي في يناير 2016، قبل أن يصبح حكما دوليا في عام 2017، وأدار العديد من المواجهات الهامة وعلي رأسهم نهائي يورو 2024.

التشكيل المتوقع لمنتخب ألمانيا أمام البوسنة والهرسك

حراسة المرمي:- ألكسندر نوبل

خط الدفاع:- جوناثان تاه، شلوتربيك، كيميتش، ماكسيميليان ميتلشيت.

خط الوسط:- روبرت أندريخ، باسكال جروس، ألكسندر بافلوفيتش.

خط الهجوم:- جنابري، دينيز أونديف، فلوريان فيرتز.