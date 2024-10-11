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أحمد جودة - القاهرة - تقام العديد من المباريات اليوم الجمعة الموافق الحادي عشر من شهر أكتوبر الجاري، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات بتصفيات كأس أمم إفريقيا.

أبرز مباريات اليوم الجمعة في تصفيات كأس أمم إفريقيا 2025

وتعد أبرز مواجهات اليوم، مباراة مصر ضد موريتانيا على استاد "القاهرة الدولي" في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، الثامنة مساءً بتوقيت أبوظبي.

ويستعرض لكم "دوت الخليج الرياضي"، خلال السطور التالية، مواعيد مباريات اليوم الجمعة في ثالث جولات مرحلة المجموعات بتصفيات كأس أمم إفريقيا.

مواعيد مباريات اليوم الجمعة في تصفيات كأس أمم إفريقيا

غينيا الاستوائية ضد ليبيريا – في تمام الساعة الرابعة عصرًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

زامبيا ضد تشاد – في تمام الساعة الرابعة عصرًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

موزمبيق ضد إسواتيني – في تمام الساعة الرابعة عصرًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

مدغشقر ضد جامبيا – في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

نيجيريا ضد ليبيا – في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

بنين ضد رواندا – في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

مصر ضد موريتانيا – في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

الكاميرون ضد كينيا – في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

أوغندا ضد جنوب السودان – في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

جنوب إفريقيا ضد الكونغو – في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

تونس ضد جزر القمر – في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

الجابون ضد ليسوتو – في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

أنججولا ضد النيجر – في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

ساحل العاج ضد سيراليون – في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

مالي ضد غينيا بيساو – في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

السنغال ضد مالاوي – في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

القنوات الناقلة لمباريات اليوم الجمعة في تصفيات كأس أمم إفريقيا

تمتلك إدارة شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، حقوق بث وإذاعة مباريات تصفيات كأس أمم إفريقيا في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، لذلك ستنقل مباريات اليوم الجمعة، عبر قنواتها.