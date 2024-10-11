نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواعيد أبرز مباريات اليوم الجمعة 11- 10- 2024 في جميع البطولات والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يشهد اليوم الجمعة 11-10-2024، انطلاق العديد من المباريات المهمة في تصفيات كأس أمم إفريقيا ودوري الأمم الأوروبية.

ويواجه منتخبنا المصري نظيره موريتانيا اليوم الجمعة في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة على استاد "القاهرة الدولي" في ثالث جولات مرحلة المجموعات بتصفيات كأس أمم إفريقيا.

على الجانب الآخر فتعد مباراة ألمانيا ضد البوسنة والهرسك في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، أبرز مباريات اليوم في الجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري الأمم الأوروبية.

مواعيد مباريات اليوم الجمعة في تصفيات كأس أمم إفريقيا

غينيا الاستوائية ضد ليبيريا – في تمام الساعة الرابعة عصرًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

زامبيا ضد تشاد – في تمام الساعة الرابعة عصرًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

موزمبيق ضد إسواتيني – في تمام الساعة الرابعة عصرًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

مدغشقر ضد جامبيا – في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

نيجيريا ضد ليبيا – في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

بنين ضد رواندا – في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

مصر ضد موريتانيا – في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

الكاميرون ضد كينيا – في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

أوغندا ضد جنوب السودان – في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

جنوب إفريقيا ضد الكونغو – في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

تونس ضد جزر القمر – في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

الجابون ضد ليسوتو – في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

أنججولا ضد النيجر – في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

ساحل العاج ضد سيراليون – في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

مالي ضد غينيا بيساو – في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

السنغال ضد مالاوي – في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

مواعيد مباريات اليوم الجمعة في دوري الأمم الأوروبية

إستونيا ضد أذربيجان – في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

تشيكيا ضد ألبانبا – في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

أوكرانيا ضد جورجيا – في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

البوسنة والهرسك ضد ألمانيا – في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

المجر ضد هولندا – في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

أيسلندا ضد ويلز – في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

تركيا ضد مونتينيجرو – في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

القنوات الناقلة لمباريات اليوم الجمعة في جميع البطولات

يمكنكم مشاهدة مباريات تصفيات كأس أمم إفريقيا ودوري الأمم الأوروبية، عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، الناقل الحصري لهذه البطولات في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.