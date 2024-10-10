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أحمد جودة - القاهرة - أعلن مجلس إدارة النادي المصري البورسعيدي برئاسة كامل أبو علي، عن تقديم واجب العزاء إلى سمير فكري، لاعب الفريق الأول لكرة القدم، في وفاة شقيقته المغفور لها بإذن الله.

المصري يقدم التعازي لـ سمير فكري في وفاة شقيقته

وجاء في بيان النادي أن المجلس يتقدم بخالص التعازي والمواساة لأسرة الفقيدة، داعين الله أن يتغمدها برحمته وأن يسكنها فسيح جناته.

وقد أكدت إدارة النادي أن جميع أعضاء الفريق والجهاز الفني يقفون إلى جانب اللاعب سمير في هذا الوقت الصعب، معبرين عن حزنهم العميق على هذا الفقد الكبير.

وأضاف البيان أن النادي سيوفر كل الدعم الممكن للكابتن سمير خلال هذه الفترة.

واختتم النادي بيانه بالدعاء للفقيدة بالرحمة والمغفرة ولأهلها بالصبر، قائلين: "إنا لله وإنا إليه راجعون".