انت الأن تتابع خبر وزيرا الرياضة والتضامن يشهدان انطلاق مؤتمر إيجي هيلث بدورته الرابعة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - شهد اليوم الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ووزيرة التضامن الاجتماعي الدكتورة مايا مرسي وبحضور نائب وزير الصحة والسكان ولفيف من الشخصيات العربية ذات المناصب الرفيعة في المجال الطبي علي المستوي العربي انطلاق فعاليات معرض ومؤتمر ايجي هيلث الدولي والذي يعقد بمصر خلال الفترة من 10 الي 12 أكتوبر الجاري ، بمركز مصر للمعارض الدولية ويأتي تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان.

وأعرب وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحى عن سعادته بتواجده بالمؤتمر والذي ينم علي مدي اهتمام القيادة المصرية بصحة الإنسان المصري

حيث استطاعت الدولة المصرية من خلال خطط العمل القضاء علي مرض خطير وهو فيرس سي

واشار وزير الرياضة ان المؤتمر

يشهد مشاركة كبيرة من مختلف الشركات والمؤسسات الصحية في المنطقة العربية والعالم اجمع والتي تعد فرصة كبيرة للاستثمار في المجال الطبي والرياضي وفتح آفاق واسعة ومتعددة للتعاون مع مختلف الدول المشاركة بالمؤتمر الهام والكبير .

واضاف صبحي ان الوزارة تمتلك العديد من المشروعات ذات الطابع الطبي والخدمي وتقوم بالتعاون والتوافق مع العديد من الوزارات ومنها وزارة الصحة حيث تملك الوزارة العديد من المراكز الطبية المتخصصة في الطب الرياضي والتي نسعي ونجتهد لتطويرها بالوقت الحالي لتصبح مراكز جاذبة للرياضيين بالشرق الأوسط ، كما تمتلك مشروعات خاصة بالمعد النفسي الرياضي

مشروع اخصائي تغذية الرياضيين .

وأوضح “صبحي ” ان الوزارة شاركت في مشروع الجينوم المصري والذي يأتي تحت رعاية فخامة السيد رئيس الجمهورية وبإشراف وتنفيذ وزارة الدفاع الطب التجديدي بالقوات المسلحة هذا المشروع القومي والهام لكافة رياضي مصر بمختلف الألعاب .

وحرص السادة الوزراء علي عمل جولة داخل أروقة المعرض وتناولوا الحديث مع المشاركين في المعرض خلال فترة المؤتمر.

وسيتناول المؤتمر ما يتم عمله لتقديم ابرز الفرص الاستثمارية المتاحة في السوق المصرية وتنمية الصناعات الطبية في المنطقة ككل .

كما يستهدف المؤتمر توطين صناعة المستلزمات والأجهزة الطبية وكذلك الصناعات الدوائية خاصة الحيوية، كما أنه يمثل تجمع كبير لخبراء الطب والبحث العلمى وهو ما سيمثل مردود هام فى تقديم مستوى مميز من الرعاية الطبية .

وتكمن أهمية الحدث في دعم وتطوير المنظومة الصحية في مصر، وذلك بالتوازي مع خطة الدولة المصرية وحرصها علي مزيد من تحسين الرعاية الصحية للمواطنين وتوفير احتياجات القطاع الطبي.