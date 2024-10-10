نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خطة زملكاوية لاحتواء غضب جوميز بسبب إيجاريا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



كشف الإعلامي محمد شبانة عن رفض جوزيه جوميز رفض جوزيه جوميز المدير الفني لنادي الزمالك خضوع اللاعب الإنجليزي إيجاريا لفترة اختبار مطالبا بالتعاقد معه مباشرة مؤكدا إنه يمتلك مهارات توازي ميسي وكريستيانو.



وأضاف شبانة خلال برنامجه "من الآخر" والمذاع عبر راديو شعبي إف إم أن إدارة الزمالك لجأت لحيلة لرؤية اللاعب على أرض الواقع قبل التعاقد معه".



وتابع: "كان ذلك بإقناع جوميز بأن اللاعب سيخضع لكشف طبي دقيق في مدة تصل إلى أسبوع وان خلال تلك الفترة لآبد أن يخوض اللاعب للتدريبات وخوض المباريات الودية وبالتالي يستطيعون الحكم عليه.



ويستعد فريق الزمالك للمشاركة في بطولة السوبر المحلي المقرر إقامتها في الإمارات خلال الفترة من 20 وحتى 24 أكتوبر الجاري بمشاركة أندية الأهلي وبيراميدز وسيراميكا كليوباترا.



وكان الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز قرر سفر بعثة الأبيض إلى الإمارات يوم 17 أكتوبر الجاري، استعدادًا للمشاركة في بطولة السوبر المصري.