نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طارق يحيى: هناك حالة جيده داخل منتخب مصر تحت قيادة حسام حسن.. وقرار تجديد عبد الشافي محترم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - صرح طارق يحيى نجم الزمالك ومنتخب مصر الأسبق أن تجديد عقد محمد عبد الشافى لاعب الفريق الأبيض قرار جيد من مجلس الإدارة بسبب احترامه وإخلاصه للقلعة البيضاء.

طارق يحيى يعلق على سياسة حسام حسن والتجديد لـ عبد الشافي

وأضاف طارق يحيى خلال تصريحات إذاعية لبرنامج 10 و10 مع محمد الليثى عبر إذاعة أون تايم سبورت إف إم على موجات 93.7 " هناك حالة جيده داخل منتخب مصر الفترة الأخيرة تحت قيادة حسام حسن والنتائج جيده للغايه ".

واختتم طارق يحيى: " لا بد من الإهتمام الإعلامى بمنتخب مصر الفترة الحالية وتوجيه الجمهور على دعم اللاعبين والجهاز الفنى اثناء المباراة بالملعب مثل الاندية ".