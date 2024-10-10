نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جلسات نفسيه من كولر لعطية الله قبل بطولة السوبر المصري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد الإعلامي محمد شبانة إهتمام السويسري مارسيل كولر المدير الفني للنادي الأهلي بعقد جلسات مع الظهير الايسر المغربي يحيى عطية الله للرفع من روحه المعنوية بعد الهجوم الذي تعرض له عبر السوشيال ميديا من الجماهير بسبب هزيمة السوبر الإفريقي.

جلسات نفسيه من كولر لعطية الله

وأضاف شبانة خلال برنامجه "من الآخر" والمذاع عبر راديو شعبي إف إم أن كولر شرح للاعب طبيعة جماهير الأهلي التي ترفض الهزيمة دائما ولا تقبل إلا بالبطولات وأنه عليه تقبل الانتقادات مثلما ستحمله الجماهير على الاعناق بعد الفوز بالبطولات.

وأتم شبانة بأن كولر طالب اللاعب بالتركيز خلال الفترة المقبلة حتى يعيد تقديم نفسه للجماهير خلال مباريات السوبر المصري.