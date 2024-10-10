نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الزمالك: قيد بوبيندزا في النادي الروماني لا يسقط حقنا وسنلاحقه قانونيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



أفاد مصدر من مجلس إدارة نادي الزمالك بأن قيد المهاجم الجابوني أرون بوبيندزا رسميًا في قائمة نادي رابيد بوخارست الروماني تم خلال الساعات الأخيرة، ولكنه لا يعني بالضرورة أن الزمالك فقد حقوقه.

وأكد المصدر في تصريحات صحفية، أن قرار "فيفا" بالسماح للنادي الروماني بقيد بوبيندزا لا يلغي حقوق الزمالك، حيث أن النادي قد تقدم بشكوى للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، خاصة وأن الزمالك لا يزال يحتفظ بالبطاقة الدولية للاعب بعد رحيله من نادي سينسيناتي الأمريكي.

كما أضاف المصدر أن المرحلة المقبلة قد تشهد فرض غرامات على اللاعب وناديه الجديد بسبب انتهاك عقده الموقع مع الزمالك.

وكان نادي رابيد بوخارست قد أعلن عبر صفحته الرسمية عن تلقيه قرارًا إيجابيًا من "فيفا" بشأن قيد بوبيندزا.

وتجدر الإشارة إلى أن اللاعب كان قد وقع عقدًا مع الزمالك الذي حصل بموجبه على بطاقته الدولية.ض