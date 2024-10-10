نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بمشاركة فتوح.. الزمالك يخسر وديًا أمام بتروجيت استعدادا للسوبر المصري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تعرض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لهزيمة ودية أمام بتروجيت بنتيجة 2-1، في اللقاء الذي أقيم صباح اليوم على ملعب بتروسبورت، وذلك ضمن تحضيرات الفريق الأبيض لبطولة السوبر المحلي.

الزمالك يسقط أمام بتروجيت وديا

سجل بتروجت هدفيه في الشوط الأول، في حين نجح مصطفى شلبي في تقليص الفارق لصالح الزمالك بتسجيله هدفًا في الدقيقة 57 من زمن المباراة.

بدأ الزمالك المباراة بتشكيلة ضمت محمود الشناوي، محمد حمدي، مصطفى الزناري، جيفرسون كوستا، أحمد محمود، زياد كمال، أحمد فتوح، محمد عاطف، أوفي إيجاريا، حسام أشرف، وسامسون أكينيولا.

في الشوط الثاني، أجرى الجهاز الفني للزمالك تغييرات عديدة، حيث دفع بمحمد صبحي، عمر جابر، حمزة المثلوثي، حسام عبدالمجيد، محمد حمدي، عبدالله السعيد، زياد كمال، محمود عبدالرازق «شيكابالا»، كونراد ميشالاك، مصطفى شلبي، وناصر منسي.

واستغل المدير الفني البرتغالي جوزيه جوميز المباراة لتجهيز كافة اللاعبين استعدادًا لخوض بطولة السوبر المحلي.

يستعد الزمالك للمشاركة في بطولة السوبر المحلي التي ستقام في الإمارات من 20 إلى 24 أكتوبر الجاري بمشاركة الأهلي، بيراميدز، وسيراميكا كليوباترا.

وسيخوض الفريق مواجهتين وديتين يوم 13 أكتوبر، حيث سيلاقي إيسترن كومباني صباحًا على ملعب النادي، ويواجه زد في الخامسة مساءً على ملعب بتروسبورت، بناءً على طلب الجهاز الفني.