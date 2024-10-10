نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر روبيرتو هيلبيرت: عمر مرموش يسطع في البوندسليجا ويشبه محمد صلاح في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تحدث الألماني روبيرتو هيلبيرت نجم فريق شتوتجارت وباير ليفركوزن السابق، عن تألق اللاعب المصري عمر مرموش مع آينتراخت فرانكفورت خلال الفترة الماضية.

وقال هيلبيرت في تصريحات لبرنامج ستاد المحور مع خالد الغندور: "عمر مرموش يعد مفاجأة هذا الموسم بالنسبة لي في الدوري الألماني، هو يؤدي بشكل رائع مع فرانكفورت حتى الآن".

وأضاف اللاعب الألماني: "النادي الأنسب له حاليًا هو آينتراخت فرانكفورت، عليه ألا يفكر بشكل عام في مستقبله الآن وأن يستمر في هذا التألق الذي ظهر عليه مؤخرًا".

وأكمل: "أعتقد أن هناك تشابه بين عمر مرموش ومحمد صلاح الذي تألق بقوة في السنوات الماضية والآن مع نادي ليفربول الإنجليزي"

وأختتم حديثه قائلًا: "الفارق هو أن محمد صلاح مستمر لسنوات في هذا التألق، ومازال عمر مرموش لاعب صغير السن والمستقبل أمامه عليه أن يستمر على هذا الأداء طوال الموسم وليس لفترة قصيرة".