ذكى عبد الفتاح: أحمد الشناوي أفضل موهبة في حراسة المرمى منذ إكرامي الشحات

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أحمد جودة - القاهرة -

كشف ذكى عبد الفتاح مدرب حراس مرمى منتخب مصر الأسبق أنه لا بد من موافقة مسئولى النادى الأهلى والجهاز الفنى على رحيل حمزة علاء على سبيل الإعارة لأحد الأندية للمشاركة فى المباريات وإكتساب الخبرات.



وأوضح ذكى عبد الفتاح خلال تصريحات إذاعية لبرنامج 10 و10 مع محمد الليثى عبر إذاعة أون تايم سبورت إف إم على موجات 93.7 " أحمد الشناوى حارس مرمى افضل موهبه فى حراسة المرمى ظهرت عقب إكرامي الشحات حارس مرمى الاهلى الأسبق ولكن عقلية اللاعب سبب تراجعه حيث كان يمتلك عرض احتراف منذ 10 سنوات إلى نادى ريال بيتيس الإسبانى مقابل 950 الف جنية إسترلينى ولكن فضل الانتقال إلى الزمالك فى ذلك التوقيت بسبب الحصول على مليون جنية من رئيس النادى وقدمت له النصيحه للاحتراف وعدم قدومه إلى منتخب مصر فى ذلك التوقيت بسبب وجود عبد الواحد السيد ".

وأشار ذكى عبد الفتاح " لا يوجد رؤيه فى الرياضة المصرية ومحمد صبحى حارس مرمى فريق الزمالك عقليته غير مضبوطه أيضا وأنا داعم لتجربة حسام حسن مع منتخب مصر ولدى حالة عشق للتوأم ولدى تعجب فى أمر واحد فقط هو عدم منح مصطفى شوبير فرصة للمشاركة فى مباريات الفراعنة الماضية رغم تألقه مع فريق الأهلى الفترة الأخيرة ".

وتابع ذكى عبد الفتاح " زعلان على محمد الشناوى حارس مرمى الاهلى ومنتخب مصر بسبب تراجع مستواه مع الفراعنة فى بطولة كأس الأمم الأفريقية الأخيرة وهناك فارق بين الوطنيه والأنانية اثناء تواجد عصام الحضرى وعن تفاوض فريق الأرسنال الإنجليزى معه اثناء تألقه مع منتخب مصر كذب ".

أختتم ذكى عبد الفتاح حديثه قائلا " المدرب الأمريكى برادلى يتولى قيادة أحد الأندية النرويجية حاليا وظروف أسرية منعت تواجدى معه ورفض أيضا تولى تدريب منتخب النرويج أكثر من مره ".