ترتيب الأهلي والزمالك.. كاف يعلن تصنيف الأندية الأفريقية في آخر 5 سنوات

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أحمد جودة - القاهرة - أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" في الساعات الماضية عن تصنيف الأندية الإفريقية لأفضل الفرق في آخر خمس سنوات، وشمل التصنيف وجود الأهلي والزمالك ضمن قائمة العشرة الأوائل. جاء هذا التصنيف بعد أن تمكن الزمالك من الفوز بلقب السوبر الإفريقي في المباراة التي جمعته بغريمه التقليدي الأهلي في السعودية، ليحقق الفارس الأبيض اللقب القاري.

ترتيب الأهلي والزمالك في تصنيف كاف الجديد

أكد الاتحاد الإفريقي أن الأهلي يحتل المركز الأول في تصنيف الأندية الإفريقية لآخر خمس سنوات، بفضل تتويجه ببطولة دوري أبطال إفريقيا في نسختها الأخيرة، رغم خسارته لقب السوبر الإفريقي أمام الزمالك. من جهته، جاء الزمالك في المركز الخامس بعد تتويجه بلقب الكونفدرالية في الموسم الماضي.

قائمة أفضل 10 أندية إفريقية وفق تصنيف كاف

الأهلي (مصر) - 87 نقطة الترجي الرياضي (تونس) - 61 نقطة الوداد الرياضي (المغرب) - 60 نقطة ماميلودي صن داونز (جنوب إفريقيا) - 54 نقطة الزمالك (مصر) - 48 نقطة نهضة بركان (المغرب) - 42 نقطة سيمبا (تنزانيا) - 39 نقطة بترو دي لواندا (أنجولا) - 39 نقطة تي بي مازيمبي (الكونغو الديمقراطية) - 38 نقطة شباب بلوزداد (الجزائر) - 36 نقطة

موقف بيراميدز في التصنيف

فيما حلّ فريق بيراميدز في المركز الخامس عشر في التصنيف الجديد، حيث لم يتمكن من الدخول في قائمة أفضل 10 أندية إفريقية، وحصل على 15 نقطة فقط.

يظل الأهلي في الصدارة كأقوى نادٍ إفريقي رغم خسارته للسوبر، بينما يتطلع الزمالك للاستمرار في المنافسة القارية بعد تتويجه بالبطولة الأخيرة.