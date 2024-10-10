نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موقف ريال مدريد من التعاقد مع صفقة جديدة في الميركاتو الشتوي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

كشفت تقارير صحفية أن الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد الإسباني، يريد دخول سوق الانتقالات الشتوية المقبلة.

وقال موقع "ذا أتلتيك" أن أنشيلوتي ومساعديه في النادي الملكي يعتقدون أن هناك حاجة للتعاقد مع لاعب جديد خلال الميركاتو الصيفي ً

وأضاف:"مصادر في النادي تقول إن ريال مدريد لن يوقع مع أي لاعب على الفور، حيث لا يرون أي خيارات مقنعة في سوق الإنتقالات (لاعب حُر)".

‏وأعربت المصادر ذاتها عن شكوك قوية بشأن إمكانية تعاقد النادي مع لاعب جديد خلال فترة الانتقالات الشتوية.

