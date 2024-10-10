نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ريال مدريد يحسم موقفه من ضم سيرجيو راموس في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت تقارير صحفية إسبانية عن السبب الرئيسي الذي يمنع نادي ريال مدريد الإسباني، من التعاقد مع لاعبه السابق سيرجيو راموس في صفقة انتقال حر.

وترددت الكثير من الأنباء خلال الفترة الأخيرة، بأن النادي الملكي يسعي لإعادة راموس إلى صفوفه مرة أخري بعد الإصابة التي تعرض لها داني كارفخال وستبعده عن الملاعب حتي نهاية الموسم الجاري.

ووفقًا لصحيفة "ماركا" الإسبانية فأن السبب الرئيسي لعدم تعاقد ريال مدريد مع سيرخيو راموس هو إنه لا يتناسب مع سياسة النادي، والسبب الآخر هو من يغادر لا يعود.

موعد مباراة ريال مدريد المقبلة في بطولة الدوري الإسباني

ويحل فريق ريال مدريد ضيفا على سيلتا فيجو في العاشرة مساء السبت الموافق 19 من أكتوبر الجاري ضمن لقاءات الجولة العاشرة بالدوري الإسباني.

