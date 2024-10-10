نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جوميز يعلن تشكيل الزمالك لودية بتروجيت.. أحمد فتوح وإيجاريا أساسيان في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن البرتغالي جوزيه جوميز، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن التشكيلة التي سيخوض بها الفريق المباراة الودية أمام بتروجيت، المقررة إقامتها بعد قليل على ملعب بتروسبورت، وذلك ضمن استعدادات الفريق للمشاركة في بطولة السوبر المصري.

تشكيلة الزمالك أمام بتروجيت

حراسة المرمى : محمود الشناوي.

: محمود الشناوي. خط الدفاع : محمد حمدي، مصطفى الزناري، جيفرسون كوستا، أحمد محمود.

: محمد حمدي، مصطفى الزناري، جيفرسون كوستا، أحمد محمود. خط الوسط : زياد كمال، أحمد فتوح، محمد عاطف.

: زياد كمال، أحمد فتوح، محمد عاطف. خط الهجوم: أوفي إيجاريا، حسام أشرف، سامسون أكينيولا.

استعدادات الزمالك لبطولة السوبر المصري

في إطار تحضيرات الفريق لبطولة السوبر المحلي، شهد مران الزمالك، الذي أقيم يوم الأربعاء على ملعب النادي، حضور حسين لبيب رئيس مجلس إدارة النادي، برفقة عضوي مجلس الإدارة أحمد خالد حسانين ورامي نصوحي. وجاءت هذه الخطوة لدعم اللاعبين والجهاز الفني قبل خوض البطولة.

كما حرص لبيب وأعضاء المجلس على الاطمئنان من مدير الكرة عبد الواحد السيد، والمدرب جوزيه جوميز، بشأن جاهزية الفريق واستعداداته الكاملة للمنافسة في السوبر المحلي.

يستعد الزمالك للمشاركة في بطولة السوبر المصري التي ستُقام في الإمارات في الفترة من 20 إلى 24 أكتوبر، بمشاركة أربعة أندية: الأهلي، بيراميدز، سيراميكا كليوباترا، والزمالك.