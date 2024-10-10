فلورنتينو بيريز واثق من تتويج نجم ريال مدريد بالكرة الذهبية

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أحمد جودة - القاهرة - أكدت تقارير صحفية إسبانية أن فلورنتينو بيريز رئيس نادي ريال مدريد الإسباني واثق من تتويج نجم الفريق الملكي بجائزة الكرة الذهبية 2024.

ووفقًا لشبكة "ريفيلو" الإسبانية فأن في ريال مدريد يعتقدون أن فوز فينيسيوس بالكرة الذهبية أمر مفروغ منه.

وأضافت الشبكة الإسبانية:" النادي الملكي واثق من تتويج النجم البرازيلي بالكرة الذهبية بعد أن سيطر على مشهد كرة القدم خلال الموسم الماضي في الدوري الاس ودوري أبطال أوروبا".

‎موعد حفل جائزة الكرة الذهبية 2024



يقام موعد حفل الكرة الذهبية 2024 يوم الإثنين الموافق 28 أكتوبر 2024 على مسرح شاتليه في العاصمة الفرنسية باريس.

وتبدأ مراسم الحفل في التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، العاشرة بتوقيت أبوظبي.

