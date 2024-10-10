نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة العراق وفلسطين في تصفيات كأس العالم والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يلتقي منتخب العراق مع نظيره منتخب فلسطين مساء اليوم الخميس الموافق العاشر من شهر أكتوبر الجاري ضمن منافسات دوري أمم إفريقيا لهذه النسخة.

ويحتضن ملعب البصرة الرياضية المباراة التي تجمع بين المنتخبين ضمن تصفيات بطولة كأس العالم 2026 والتي تحظى على اهتمام الجمهور في كل مكان.

موعد مباراة العراق وفلسطين في تصفيات كأس العالم

وتنطلق صافرة بداية مباراة العراق ضد فلسطين في تصفيات اسيا المؤهلة لكأس العالم أن المباراة تنطلق عند تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

القنوات الناقلة لمباراة العراق وفلسطين في تصفيات آسيا

وتنقل مباراة العراق وفلسطين في تصفيات اسيا المؤهلة لكأس العالم قطر عبر مجموعة قنوات بي إن سبورتس القطرية كونها الناقل الرسمي للبطولة.