تفاصيل جلسة محمد رمضان مع كهربا قبل السوبر المصري

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أحمد جودة - القاهرة - عقد محمد رمضان المدير الرياضي الجديد للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي جلسة مع النجم الدولي محمود عبد المنعم كهربا لاعب المارد الأحمر، وذلك قبل أيام قليلة من انطلاق مباريات السوبر المصري.

تفاصيل جلسة محمد رمضان مع كهربا

وكشف الإعلامي كريم رمزي في برنامجه "رقم 10" المذاع على القناة الأولى بالتلفزيون المصري:" محمد رمضان عقد جلسة مع اللاعب محمود عبد المنعم كهربا، من أجل تحفيزه قبل مباريات السوبر المصري ".

وأضاف كريم رمزي:" محمد رمضان حرص على عقد جلسة مع محمود كهربا، وطالبه بالتركيز في الفترة المقبلة؛ من أجل المشاركة بشكل أساسي مع الأهلي في المباريات ".

وأشار:" محمود كهربا أبدى غضبه الشديد من عدم المشاركة في المباريات مع الأهلي وأخبر محمد رمضان، أنه لم يشارك مع الفريق سواء عندما كان متواجد موديست في مركز المهاجم، وحتى بعد رحيله ".

وأتم كريم رمزي:" محمد رمضان طالب كهربا بضرورة الاهتمام بتدريباته والتركيز في المران، حتى يتمكن من المشاركة بشكل أساسي في مباريات السوبر المصري".

