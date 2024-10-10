نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة البحرين وإندونيسيا اليوم في تصفيات كأس العالم 2026 والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يلتقي منتخب البحرين مع نظيره منتخب إندونيسيا مساء اليوم الخميس الموافق العاشر من شهر أكتوبر الجاري ضمن تصفيات كأس العالم للشباب لكرة لهذه النسخة.

ويحتضن ملعب مدينة البصرة المباراة التي تجمع بين المنتخبين ضمن تصفيات بطولة كأس العالم 2026 والتي تحظى على اهتمام الجمهور في كل مكان.

موعد مباراة البحرين وإندونيسيا في تصفيات أسيا المؤهلة لكأس العالم

وتنطلق صافرة بداية مباراة البحرين ضد إندو في تصفيات كأس العالم عند تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

القنوات الناقلة لمباراة البحرين وإندونيسيا

وتنقل مباراة البحرين وأندونيسيا في تصفيات كأس العالم عبر مجموعة قنوات بي إن سبورتس القطرية كونها الناقل الرسمي للبطولة.