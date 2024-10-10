موعد مباراة قطر وقيرغيزستان في تصفيات كأس العالم 2026 والقنوات الناقلة

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أحمد جودة - القاهرة - تنطلق مساء اليوم الخميس الموافق 10 من شهر أكتوبر الجاري، مواجهة من العيار الثقيل بين منتخب قطر الأول لكرة القدم، مع نظيره منتخب قيرغيزستان، وذلك في تصفيات بطولة كأس العالم 2026.



موعد مباراة قطر وقيرغيزستان في تصفيات كأس العالم



ومن المقرر أن يلتقي المنتخب القطري مع نظيره قيرغيزستان في تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2026 مساء اليوم الخميس 10 أكتوبر 2024 على ملعب الثمامة، وذلك في تمام الساعة السابعة مساءًا بتوقيت مصر وقطر والسعودية، الثامنة بتوقيت الإمارات.



ويتواجد منتخب قطر في المركز الخامس في المجموعة الأولى من تصفيات كأس العالم، برصيد نقطة واحدة.



القنوات الناقلة لمباراة قطر ضد قيرغيزستان في تصفيات كأس العالم



وتعد شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، وقنوات الكأس هي المسئولة عن إذاعة مباريات تصفيات كأس العالم، وستنقل مباراة قطر ضد قيرغيزستان، عبر قناتي beIN Sports 2HD، وقناة الكأس 5.

