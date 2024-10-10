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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الصحف الأوروبية صباح اليوم.. لاجازيتا ديلو سبورت: اليوفي يفكر بسكرينيار.. ماركا: راؤول والتغيير في الريال في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - الكورة حياة.. ولإن كلنا عندنا شغف بكرة القدم وأخبارها وأحداثها" يضع "دوت الخليج الرياضي" بين أيديكم كافة الأحداث التي سلطت عليها الصحف الأوروبية الكبرى الضوء الخاصة بيوم الخميس الموافق 10- 10- 2024:
الصحف الأوروبية صباح اليوم
وجاءت ابرز عناوين الصحف الأوروبية صباح اليوم وفق ما يلي:-
لاجازيتا ديلو سبورت:
لتعويض بريمر اليوفي يفكر بسكرينيار
باريلا يفعل كل شيء في الانتر
خذ ايطاليا إلى المحافل الكبرى
الميلام يراقب لاعب حنوى فراندراب
بيراردي " ساسولو هو بيتي ولكني احلم بالدوري ودوري الابطال "
كورييري ديلو سبورت:
كفارا وتوتي يحتفلان بتفوقهما
كونتي يفوق التوقعات
كفيتشا " كونتي من ابرز المدربين وكبير "
هذه هي ايطاليا سباليتي
مفاجأة بالوتيلي يدخل عالم الموضة
تغييرات كلوب: اصبح مديرا" فنيا"
انزاغي: لا يوجد تهديد
سينر يواجه مدفيديف مرة اخرى
٣- ماركا:
راؤول والتغيير
يقوم الدوري الاميركي للمخترفين بالتسجيل مرة اخرى في msw
داني فيفيان " يحب ان تكون كرة القدم مثالا" للتعليم والارادة"
هناك المزيد من الحالات والاصابات مثل التي تعرض لها فاران
سيدات السيتي ينتصرن امام برشلونة ٢-٠ في دوري الابطال