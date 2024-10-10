نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الصحف الأوروبية صباح اليوم.. لاجازيتا ديلو سبورت: اليوفي يفكر بسكرينيار.. ماركا: راؤول والتغيير في الريال في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - الكورة حياة.. ولإن كلنا عندنا شغف بكرة القدم وأخبارها وأحداثها" يضع "دوت الخليج الرياضي" بين أيديكم كافة الأحداث التي سلطت عليها الصحف الأوروبية الكبرى الضوء الخاصة بيوم الخميس الموافق 10- 10- 2024:

الصحف الأوروبية صباح اليوم



وجاءت ابرز عناوين الصحف الأوروبية صباح اليوم وفق ما يلي:-

لاجازيتا ديلو سبورت:

لتعويض بريمر اليوفي يفكر بسكرينيار

باريلا يفعل كل شيء في الانتر

خذ ايطاليا إلى المحافل الكبرى

الميلام يراقب لاعب حنوى فراندراب

بيراردي " ساسولو هو بيتي ولكني احلم بالدوري ودوري الابطال "

كورييري ديلو سبورت:

كفارا وتوتي يحتفلان بتفوقهما

كونتي يفوق التوقعات

كفيتشا " كونتي من ابرز المدربين وكبير "

هذه هي ايطاليا سباليتي

مفاجأة بالوتيلي يدخل عالم الموضة

تغييرات كلوب: اصبح مديرا" فنيا"

انزاغي: لا يوجد تهديد

سينر يواجه مدفيديف مرة اخرى

٣- ماركا:

راؤول والتغيير

يقوم الدوري الاميركي للمخترفين بالتسجيل مرة اخرى في msw

داني فيفيان " يحب ان تكون كرة القدم مثالا" للتعليم والارادة"

هناك المزيد من الحالات والاصابات مثل التي تعرض لها فاران

سيدات السيتي ينتصرن امام برشلونة ٢-٠ في دوري الابطال