موعد مباراة الأردن وكوريا الجنوبية في تصفيات كأس العالم 2026 والقنوات الناقلة

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أحمد جودة - القاهرة - يلتقي منتخب الأردن الأول لكرة القدم، في مواجهة من العيار الثقيل أمام نظيره منتخب كوريا الجنوبية، مساء اليوم الخميس الموافق 10 من شهر أكتوبر الجاري، وذلك في إطار منافسات التصفيات المؤهلة إلى بطولة كأس العالم 2026.



موعد مباراة الأردن ضد كوريا الجنوبية في تصفيات كأس العالم



ومن المقرر أن تنطلق صافرة مباراة منتخب الأردن ضد كوريا الجنوبية في تصفيات كأس العالم 2026، مساء اليوم الخميس، الموافق 10 أكتوبر، وذلك في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، والساعة السادسة مساءًا بتوقيت أبو ظبي، على ملعب «عمان الدولي» معقل النشامى.



ويحتل المنتخب الأردني صدارة جدول ترتيب مجموعته من تصفيات كأس العالم، برصيد 4 نقاط، ويليه كوريا الجنوبية في المركز الثاني بنفس عدد النقاط.



القنوات الناقلة لمباراة كوريا الجنوبية ضد الأردن



والجدير بالذكر أن شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، هي الوكيل الحصري الوحيد لإذاعة مباريات تصفيات كأس العالم، كما سيتم بث مباراة منتخب الأردن ضد كوريا الجنوبية عبر قناة beIN SPORTS HD 2، وقنوات الكاس القطرية، وبالتحديد قناة Alkass Seven HD.

