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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الشمس يستدرج نجمه سيناء وشبين يتحدي الانتاج في افتتاح مجموعة القاهرة بالقسم الثاني في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - الشمس يستدرج نجمه سيناء وشبين يتحدي الانتاج في افتتاح مجموعة القاهرة بالقسم الثاني
تقام اليوم الخميس في الثالثه والنصف عصرا 9مباريات بمجموعتي القاهره والقناه في الجوله الاولي لدوري الممتاز ب.
المجموعة الثالثة
1- الشمس مع نجمة سيناء
علي ملعب الشمس يستضيف نادي الشمس بقياده طه شحاته فريق نجمه سيناء بقيادة حاتم حسن في لقاء صعب ومثير خاصه لاصحاب الارض.
2- بور فؤاد مع النصر
وعلي ملعب بورفواد يواجه فريق بورفواد بقاده سامر عبد الرحمن النصر بقياده شريف الخشاب في لقاء ساخن الفريقان يلعبا علي نقاط المباراة
6-3 أكتوبر برومانه مع مستقبل سبورت
وعلي ملعب السليمانيه يواجه فريق 6اكتوبر بقيادة احمد الضظوي فريق مستقبل وطن بقياده محمد حسن في لقاء صعب للفريقين.
4- العبور مع المريخ
على ملعب نادي العبور يحل فريق المريخ بقياده محمد ياسين ضيفًا ثقيلًا على فريق العبور بقيادة حسام عوض.
وتختتم المجموعة غدا الجمعة بلقاء
- جنوب سيناء مع الشرقيه
يشهد دار المدافعية لقاء صعب بين فريق جنوب سيناء بقيادة سعيد عبد العزيز مع فريق الشرقيه الصاعد حديثا من دوري القسم الثالث بقيادة خالد القماش.
المجموعة الرابعة
1- جمهورية شبين مع الإنتاج الحربي
على ملعب نادي الجمهورية يلتقي فريق جمهورية شبين بقيادة حازم ابو النور مع فريق الإنتاج الحربي بقيادة ايمن عبد العزيز،في مباراه صعبه للفريقين يحاول كل فريق الحصول على الثلاث نقاط من اجل الصعود للمحترفين.
2- تيم إف سي مع دياموند
علي ملعب دجله سبورتنج يواجه فريق اف تيم اف سي
بقيادة محمد شرف فريق دياموند بقياده حسن مصطفي في مباراه من العيار الثقيل.
3- بنها مع ايسترن كومباني
وعلي ملعب بنها يواجه فريق بنها الصاعد حديثا بقيادة محسن عبد المحسن فريق ايسترن كومباني بقيادة طارق يحيي.
4- مصر للتامين مع البلاستيك
يستقبل نادي مصر للتامين بقيادة عمرو عبده فريق البلاستيك الصاعد بقياده احمد عبد الغني في مواجهة قوية.
5- الو ايجيبت مع إتحاد الشرطة
في دار الدفاع الجوي يواجه الو ايجيبت بقياده محمد جمال فريق الشرطه بقياده محمد عبيدو.
ويحصل فريق النجوم على راحة هذا الاسبوع
في مجموعة بحري
1- بيلا مع بايونيرز
على ملعب إتحاد نبروه يواجه فريق بيلا بقيادة ابراهيم الشهيدي فريق بايونيرز بقيادة احمد عبد الظاهر
2- المجد السكندري مع الزهور بمطروح
على ستاد جامعة الإسكندرية ولقاء صعب بين فريق المجد السكندري بقيادة فخر الدين حمدي مع فريق الزهور بمطروح بقيادة ايمن عبد الحكيم.