أحمد جودة - القاهرة - الشمس يستدرج نجمه سيناء وشبين يتحدي الانتاج في افتتاح مجموعة القاهرة بالقسم الثاني

تقام اليوم الخميس في الثالثه والنصف عصرا 9مباريات بمجموعتي القاهره والقناه في الجوله الاولي لدوري الممتاز ب.



المجموعة الثالثة



1- الشمس مع نجمة سيناء

علي ملعب الشمس يستضيف نادي الشمس بقياده طه شحاته فريق نجمه سيناء بقيادة حاتم حسن في لقاء صعب ومثير خاصه لاصحاب الارض.

2- بور فؤاد مع النصر

وعلي ملعب بورفواد يواجه فريق بورفواد بقاده سامر عبد الرحمن النصر بقياده شريف الخشاب في لقاء ساخن الفريقان يلعبا علي نقاط المباراة

6-3 أكتوبر برومانه مع مستقبل سبورت

وعلي ملعب السليمانيه يواجه فريق 6اكتوبر بقيادة احمد الضظوي فريق مستقبل وطن بقياده محمد حسن في لقاء صعب للفريقين.



4- العبور مع المريخ