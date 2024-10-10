نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة إيطاليا وبلجيكا اليوم في دوري الأمم الأوروبية والقناة الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يشهد مساء اليوم الخميس الموافق العاشر من شهر أكتوبر الجاري، مواجهة من العيار الثقيل بين منتخبي إيطاليا ببلجيكا، ضمن منافسات دوري الأمم الأوروبية 2024-2025.

ويحتضن ملعب "الأولمبيكو"، هذه المواجهة القوية التي ستجمع بين منتخبي إيطاليا وبلجيكا في إطار الجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري الأمم الأوروبية.

موعد مباراة إيطاليا ضد بلجيكا في دوري الأمم الأوروبية

يطلق حكم اللقاء صافرة انطلاق مباراة إيطاليا ضد بلجيكا اليوم الخميس في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، الحادية عشر إلا ربع مساءً بتوقيت أبوظبي.

القنوات الناقلة لمباراة إيطاليا ضد بلجيكا في دوري الأمم الأوروبية

يمكنكم مشاهدة مباراة إيطاليا ضد بلجيكا مساء اليوم الخميس، عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، الناقل الحصري لمباريات بطولة دوري الأمم الأوروبية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتحديدًا bein Sports 4HD، بتعليق المعلق الليبي محمد بركات.