نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عفت نصار: الزمالك دائمًا يواجه ظروفًا.. ورغم المعاناة يظل أكبر قلعة رياضية في مصر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد عفت نصار نجم الزمالك السابق، أن مصر من الدول النامية، وموضوع نادي القرن تم وضع معايير مختلفة من جانب الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، وذلك لتحقيق أهداف معينة، مشيرًا إلى أن نادي ريال مدريد كان يتوج بدوري أبطال أوروبا أكثر من أي نادٍ آخر ولذلك حصل على جائزة نادي القرن في أوروبا.

عفت نصار: الزمالك دائمًا يواجه ظروفًا صعبة

وقال عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث على فضائية etc: "الكاف هو الاتحاد القاري الوحيد الذي وضع لوائح مختلفة عن باقي قارات العالم، ومعايير لقب نادي القرن وضعت من أجل النادي الأهلي، وهذه المعايير مختلفة عن أي اتحاد في العالم وضع نفس الأسس لاختيار نادي القرن".

وأضاف: "هناك فيديو لـ مصطفى مراد فهمي وهو يقول أنه ساهم في منح الأهلي لقب نادي القرن في إفريقيا، ولو كنت رئيسًا لنادي الزمالك حاليًا سأقاتل من أجل فتح هذا الملف مجددًا، وما ضاع حقًا وراءه مطالب، والزمالك له حق كبير".

وواصل: "نادي الزمالك اجتهد رغم كل الظروف الصعبة، وأنا افتخر بالنادي، والذي يرضيني بشكل شخصي، الزمالك دائما يعاني من أزمات عديدة في حل مجالس الادارات وايقاف القيد ورغم ذلك يقف على قدميه عكس النادي الاهلي الذي لم يتعرض لأي أزمة مشابهة".

وأكمل: "رغم معاناة الزمالك من المشكلات فهو أكبر قلعة رياضية في مصر، والمصري البورسعيدي لديه بطولة واحدة ورغم ذلك أرى أنه قلعة كبيرة أيضا، وأصبحنا نعيش في عصر السوشيال ميديا".

وزاد: "الكابتن أحمد شوبير الذي أكن له كل التقدير والاحترام، لكنه حاول التقليل من فرحة الجماهير الزمالكاوية بلقب كأس السوبر الافريقي، ولا أعرف لماذا يتحدث عن الزمالك ويقلل منه".