نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل المنتخب السعودي المتوقع أمام اليابان في تصفيات كأس العالم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تتجه أنظار محبي وعشاق كرة القدم الآسيوية لمتابعة مباراة السعودية واليابان وذلك ضمن منافسات تصفيات كأس أمم العالم 2026 والمقرر إقامتها في الولايات المتحدة الأمريكية.

قاد الإيطالي روبرتو مانشيني المدير الفني لمنتخب السعودية منتخب الأخضر لتحقيق الفوز خارج أرضه على منتخب الصين بهدفين مقابل هدف في الجولة الثانية من دور المجموعات من المرحلة الثالثة من تصفيات آسيا المؤهلة إلى بطولة كأس العالم في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.

موعد مباراة السعودية واليابان في تصفيات كأس العالم

من المقرر أن تقام مباراة السعودية واليابان يوم الخميس 10 أكتوبر 2024 وذلك ضمن منافسات الجولة الثالثة في تصفيات كأس العالم 2026.

وستقام المباراة في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت مصر والمملكة العربية السعودية والساعة العاشرة مساء بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.

وستبث أحداث مباراة السعودية واليابان عبر شبكة قنوات beIN Sports HD 3 بي إن سبورت القطرية وسيقوم علي حسن العيدروس بالتعليق على أحداث اللقاء.

يقع منتخب السعودية في المجموعة الثالثة بجانب كلا من اليابان وإندونيسيا والبحرين وأستراليا والصين.

يحتل منتخب اليابان صدارة المجموعة برصيد 6 نقاط بينما جاء منتخب السعودية في المركز الثاني برصيد 4 نقاط واحتل منتخب البحرين المركز الثالث برصيد 3 نقاط وجاء منتخب إندونيسيا في المركز الرابع برصيد نقطتين بينما يحتل منتخب أستراليا المركز الخامس برصيد نقطة واحدة ويتذيل منتخب الصين المجموعة بلا رصيد من النقاط.

حراسة المرمى: محمد العويس

خط الدفاع: متعب الحربي، علي لاجامي، عون السلولي، حسان تمبكتي، سعود عبدالحميد.

خط الوسط: سالم الدوسري، محمد كنو، ناصر الدوسري، عبدالرحمن غريب.

خط الهجوم: فراس البريكان.