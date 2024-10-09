نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. الزمالك ينجح في تجديد عقد نجمه لمدة موسم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف الإعلامي خالد الغندور، عن تجديد نادي الزمالك لعقد محمد عبد الشافي ظهير إيسر الفريق الأول لكرة القدم بالنادي.

الزمالك يجدد عقد محمد عبدالشافي لموسم إضافي

وقال خالد الغندور في تصريحات عبر برنامج ستاد المحور، محمد عبد الشافي جدد عقده مع نادي الزمالك لمدة موسم على بياض.

وأشاد الغندور بإدارة نادي الزمالك على حرصها للتجديد للنجم محمد عبد الشافي كونه أحد رموز الفريق الأبيض.

كما أشاد الغندور باللاعب محمد عبد الشافي عقب توقيعه على بياض مع الفارس الأبيض.