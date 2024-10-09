نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "عادته ولا هيشتريها".. الزمالك مُهدد بإيقاف القيد مجددا لهذا السبب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن المحامي الهولندي روي فيرمر، وكيل اللاعب الغاني بنجامين أتشيمبونج، لاعب الزمالك السابق، عن اتخاذه إجراء جديدا ضد النادي في الفترة المقبلة.

وأوضح فيرمر، في تصريحات صحفية، أن الزمالك لم يقم حتى الآن بسداد المبالغ المستحقة والمتعلقة بغرامة أتشيمبونج، حيث يتعين على النادي دفع 172 ألف دولار، بعدما ارتفعت الغرامة من 115 ألف دولار نتيجة التأخير في السداد.

وأكد فيرمر أنه لم يتلق أي تواصل من الزمالك للاستفسار عن سبب التأخير في دفع القسط المستحق.

من جانبه، كشف مصدر داخل الزمالك خلال تصريحات صحفية، أن مجلس الإدارة يعمل حاليا على تجهيز المبلغ المطلوب لسداده في الفترة القادمة، لتفادي عقوبة إيقاف القيد مجددًا.