نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جلسة حاسمة بين الزمالك وسامسون أكينيولا لبحث فسخ العقد بالتراضي في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - قال الإعلامي خالد الغندور، إن الساعات القليلة المقبلة ستشهد جلسة بين إدارة نادي الزمالك والبنيني سامسون أكينيولا من أجل مناقشة فسخ عقده بالتراضي وحصوله على جزء من عقده ولكن على أقساط.

وتابع الغندور خلال برنامجه ستاد المحور:" في حال تمسك اللاعب بالحصول على عقده كامل الزمالك سوف يقيد اللاعب في قائمة الانتظار حتى شهر يناير المقبل مع استمرار تدريبه بشكل انفرادي".

وأختتم:" قرار فسخ التعاقد بالتراضي أو قيده في قائمة الانتظار من أجل قيد الانجليزي أوفي إيجاريا في حال اجتيازه الكشف الطبي".