أحمد جودة - القاهرة - رسميا .. كاسكادا يتعاقد مع حسام باولو وأحمد تمساح

نجح مجلس إدارة نادي كاسكادا برئاسة حاتم عادل في التعاقد مع الثنائي حسام باولو لاعب الزمالك السابق، وأحمد تمساح نجم نادي سموحة ومنتخب مصر السابق، إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، في إطار تدعيم الفريق بالعناصر المميزة استعدادًا للموسم الجديد،بناء على طلب جمال حواش المدير الفني للفريق.



حضر توقيع التعاقد حاتم عادل رئيس النادي والكابتن حسين محي الدين لاعب إنبي السابق ونائب رئيس النادي.



ونحج مجلس إدارة نادي كاسكادا في التعاقد ايضا مع طة عادل لاعب الاسماعيلي وبتروجيت ولاعبي زد إف سي هشام رجب وحسين رمضان.



وصرح حسين محي الدين نائب رئيس نادي كاسكادا إنه في الطريق إلي ضم صفقة قوية ويساند مجلس الاداره الجهاز الفني لحسم التأهل لدوري القسم الثاني ب

ويشارك كاسكادا ضمن منافسات المجموعة الخامسة بدوري القسم الثالث، ومن المقرر أن يلتقي مع المعادي واليخت في الجولة الأولى من عمر المسابقة.