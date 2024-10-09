نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. الزمالك يجدد عقد محمد عبد الشافي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف الإعلامي أحمد علي مقدم برنامج "زملكاوي" على شاشة قناة الزمالك عن نجاح نادي الزمالك في تجديد عقد محمد عبد الشافي الظهير الأيسر لفريق الكرة لمدة موسم.

الزمالك يجدد عقد عبد الشافي

ووقع محمد عبد الشافي على عقود تجديد عقده للقلعة البيضاء على بياض.

وجاء التوقيع في جلسة جمعت بين الكابتن حسين لبيب رئيس نادي الزمالك والكابتن أحمد سليمان عضو مجلس الإدارة والمشرف العام على فريق الكرة والكابتن عبد الواحد السيد مدير الكرة بالقلعة البيضاء.

ويستعد فريق الزمالك للمشاركة في بطولة السوبر المحلي المقرر إقامتها في الإمارات خلال الفترة من 20 وحتى 24 أكتوبر الجاري بمشاركة أندية الأهلي وبيراميدز وسيراميكا كليوباترا.

وكان الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز قرر سفر بعثة الأبيض إلى الإمارات يوم 17 أكتوبر الجاري، استعدادًا للمشاركة في بطولة السوبر المصري.