هالاند يتحدث عن مشادته مع جابرييل مدافع أرسنال

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أحمد جودة - القاهرة - تحدث الدولي النرويجي إيرلينج هالاند مهاجم مانشستر سيتي الإنجليزي، عن المشادة التي نشبت بينه وبين البرازيلي جابرييل دوس سانتوس مدافع أرسنال.

وكانت المباراة بين الفريقين ضمن فعاليات الجولة الخامسة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، وانتهت بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل منهما.

أول تعليق من هالاند علي مشاجرته مع البرازيلي جابرييل

وقال إيرلينج هالاند في المؤتمر الصحفي لمباراة منتخب بلاده أمام سلوفينيا، "لقد كان في خضم اللحظة، وحدث الكثير من الأشياء في تلك المباراة".

وأضاف مهاجم المان سيتي " الأشياء التي تحدث على أرض الملعب تبقى هناك، وهكذا هي الحال".

وأكد إيرلينج هالاند أنه غير نادم علي تصرفه بإلقاء الكرة علي رأس البرازيلي جابرييل، وقال "لا أشعر بالندم على الكثير في الحياة".

ويستعد منتخب النرويج لمواجهة قوية غدًا الخميس أمام منتخب سلوفينيا، في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءً، ضمن فعاليات الجولة الثالثة من دوري الأمم الأوروبية.