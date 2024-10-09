نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر في حضور وزير الرياضة.. منتخب مصر يواصل تدريباته استعدادا لمواجهة موريتانيا الجمعة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - واصل منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة الكابتن حسام حسن تدريبات الفريق استعدادًا لمباراتي موريتانيا المقرر لهما يومي ١١ و١٥ أكتوبر الجاري في الجولة الثالثة والرابعة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية ٢٠٢٥ بالمغرب.

منتخب مصر يواصل تدريباته استعدادا لمواجهة موريتانيا الجمعة

حرص وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي علي زيارة تدريب منتخب مصر وكان في استقباله الأستاذ جمال علام رئيس اتحاد الكرة، ودكتورة دينا الرفاعي عضو المجلس.

وحرص وزير الرياضة على الإجتماع باللاعبين في الملعب لتحفيزهم والتأكيد على أهمية المرحلة المقبلة للمنتخب، معبرا عن سعادته بعودة الروح مع الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة التوأم حسام وإبراهيم حسن والفوز بنتائج كبيرة في مباراتي كاب فيردي وبتسوانا.

كما أكد جمال علام على توفير متطلبات المنتخب بالتنسيق مع وزير الرياضة للوصول لأفضل النتائج وتحقيق آمال وطموحات الشعب المصري.

ووجه جهاز المنتخب بقيادة التوأم حسام وإبراهيم حسن الشكر لوزير الرياضة بالتنسيق مع اتحاد الكرة والشركة المتحدة على الدعم المستمر والمتواصل، والشكر للاعبين على المجهودات المبذولة خلال المعسكرات الماضية والمعسكر الحالي والتأكيد على عودة اسم منتخب مصر في مكانته في إفريقيا والعالم وأن القادم سيكون أفضل.

شارك في مران المنتخب ٢٥ لاعبا وهم: محمد الشناوي والمهدي سليمان و محمد عواد و مصطفي شوبير و رامي ربيعة ومحمد عبد المنعمو أحمد رمضان بيكهام وخالد صبحي ومحمد حمدي شرف ومحمد شحاته وأحمد نبيل كوكا وأحمد عيد وحمدي فتحي ومروان عطية ومحمود صابر وناصر ماهر وأحمد سيد زيزو و محمود حسن تريزيجيه و محمد صلاح وعمر مرموش ومصطفي فتحي وإبراهيم عادل ومصطفي محمد وأسامة فيصل، بينما أدى نبيل عماد دونجا تدريباته تحت إشراف الجهاز الطبي بقيادة محمد أبو العلا.