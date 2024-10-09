الرياضة

أحمد سالم: الزمالك رمز رياضي كبير ولا نفهم سبب الجدل حول هذا الوصف

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أحمد جودة - القاهرة -  

علق أحمد سالم المتحدث الرسمي لنادي الزمالك، على جملة "الزمالك أكبر قلعة رياضية في مصر".

وقال أحمد سالم خلال مداخله هاتفية مع الإعلامي خالد الغندور خلال برنامجه ستاد المحور:" الزمالك أكبر قلعة رياضية في مصر أمر جماهيري، ولا أعلم لماذا هناك مشاكل".

وتابع:" لو مافيش قانون يمنع وضع لافتات سوف يحدث هذا".

وانتقل سالم للحديث عن صفقة الزمالك المحتملة قائلًا:" أوفي إيجاريا قادم إلى مصر للتجربة الفنية وإجراء الكشف الطبي، اجتاز جزء كبير منه ومتبقي جزء آخر".

وأضاف:" الكشف الطبي سيكون شامل ليس جزء معين، بالنسبة لعدم مشاركته الكبيرة حدثت سابقًا مع أكثر من لاعب وعاد بشكل أفضل".

وأختتم:" حتى الآن حسين لبيب الأقرب لرئاسة بعثة الزمالك في الإمارات استعدادًا للسوبر المحلي".

محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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