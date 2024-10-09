نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أحمد سالم: الزمالك رمز رياضي كبير ولا نفهم سبب الجدل حول هذا الوصف في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

علق أحمد سالم المتحدث الرسمي لنادي الزمالك، على جملة "الزمالك أكبر قلعة رياضية في مصر".

وقال أحمد سالم خلال مداخله هاتفية مع الإعلامي خالد الغندور خلال برنامجه ستاد المحور:" الزمالك أكبر قلعة رياضية في مصر أمر جماهيري، ولا أعلم لماذا هناك مشاكل".

وتابع:" لو مافيش قانون يمنع وضع لافتات سوف يحدث هذا".

وانتقل سالم للحديث عن صفقة الزمالك المحتملة قائلًا:" أوفي إيجاريا قادم إلى مصر للتجربة الفنية وإجراء الكشف الطبي، اجتاز جزء كبير منه ومتبقي جزء آخر".

وأضاف:" الكشف الطبي سيكون شامل ليس جزء معين، بالنسبة لعدم مشاركته الكبيرة حدثت سابقًا مع أكثر من لاعب وعاد بشكل أفضل".

وأختتم:" حتى الآن حسين لبيب الأقرب لرئاسة بعثة الزمالك في الإمارات استعدادًا للسوبر المحلي".