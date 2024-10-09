بقيادة الخطيب.. الأهلي يشارك في الجلسة الأولى للجمعية العمومية للأندية الأوروبية

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أحمد جودة - القاهرة - شارك اليوم وفد النادي الأهلي الذي ترأسه محمود الخطيب، رئيس مجلس الإدارة، ومعه المهندس خالد مرتجي أمين الصندوق، في الجلسة الأولى للجمعية العمومية للأندية الأوروبية الذي جرى في العاصمة اليونانية أثينا.

عقب الاجتماع حرص ناصر الخليفي رئيس رابطة الأندية الأوروبية على عقد اجتماع خاص مع محمود الخطيب والمهندس خالد مرتجي. واستمع الخليفي إلى وجهة نظر النادي في القضايا المطروحة، وجرت مناقشات عديدة في اتجاهات مختلفة كان أبرزها ضرورة تفعيل دور رابطة الأندية الإفريقية بما يخدم مصلحة كرة القدم.

وتطرق الحوار إلى شراكة الأندية الأوروبية مع «فيفا» فيما يخص بطولة كأس العالم للأندية.

ووجه الخليفي الشكر محمود الخطيب على تلبية الدعوة، وحرصه على المشاركة في هذا الحفل الرياضي الكبير.