عاجل.. حسام حسن يوجه رسائل خاصة للاعبي منتخب مصر قبل مواجهة موريتانيا

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أحمد جودة - القاهرة - عقد حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر الأول، اجتماعًا مع لاعبي المنتخب المتواجدين في المعسكر الحالي، والذي يُقام في إطار استعدادات الفراعنة لخوض مواجهتي موريتانيا ضمن تصفيات كأس أمم إفريقيا 2025.

حسام حسن يوجه رسائل خاصة للاعبي منتخب مصر

يخوض منتخب مصر معسكرًا مغلقًا خلال فترة التوقف الدولي الحالية، حرص حسام حسن خلال الاجتماع على توجيه عدة رسائل هامة للاعبي المنتخب. شدد المدير الفني على أهمية التركيز الكامل طوال فترة المعسكر، مطالبًا اللاعبين بتجنب أي نقاشات تتعلق بأنديتهم خلال هذه الفترة، مؤكدًا أن الهدف الأول والأهم هو التأهل لكأس الأمم الإفريقية وإسعاد الجماهير المصرية.

وفي السياق الفني، أبدى حسام حسن تقديره لتطور مستوى منتخب موريتانيا خلال السنوات الأخيرة، محذرًا اللاعبين من الاستهانة بأي مفاجآت قد تحدث خلال المباراة. وأكد على ضرورة التركيز الكامل والالتزام بالخطة الفنية، لضمان الحفاظ على الأداء القوي وتحقيق الانتصار.

كما طالب المدير الفني لاعبيه بمواصلة سلسلة الانتصارات والعروض القوية التي يقدمها المنتخب الوطني في الفترة الأخيرة، مشددًا على ضرورة الاستمرار في هذا الأداء المميز أمام موريتانيا، لضمان حصد النقاط اللازمة للتأهل المبكر.

يحتل منتخب مصر صدارة المجموعة برصيد 6 نقاط، حققها من فوزين سابقين على منتخبي الرأس الأخضر وبوتسوانا، مما يعزز حظوظه في التأهل إلى كأس أمم إفريقيا 2025.