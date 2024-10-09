نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كولر يجتمع بجهازه الفني لمناقشة استعدادات الأهلي لكأس السوبر المصري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

اجتمع مارسيل كولر، المدير الفني لفريق كرة القدم الأول بالنادي الأهلي، مع طاقمه المعاون على هامش التدريبات الجماعية التي أقيمت مساء اليوم بملعب مختار التتش في الجزيرة، وذلك ضمن الاستعدادات لبطولة كأس السوبر المصري التي ستقام في الإمارات.

وتناول كولر خلال الجلسة عدة موضوعات تتعلق بالاستعداد للسفر إلى الإمارات في 17 أكتوبر الجاري، وكذلك تجهيز اللاعبين من كافة النواحي.

وحدد الجهاز الفني برنامج إعداد شامل للاعبين، يركز على الجوانب البدنية والفنية، قبل السفر للمشاركة في البطولة التي ستقام في الفترة ما بين 20 و24 أكتوبر.

ومن المقرر أن يواجه الأهلي سيراميكا في نصف نهائي البطولة في مباراته الأولى.