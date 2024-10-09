نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خبر سار لـ أنشيلوتي.. موعد عودة نجمي ريال مدريد من الإصابة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكدت إذاعة كادينا الإسبانية اقتراب كل من إبراهيم دياز ودافيد ألابا من العودة إلى الملاعب بعد فترة غياب طويلة بسبب الإصابات.

إبراهيم دياز كان يعاني من إصابة في العضلة الضامة اليمنى تعرض لها في منتصف سبتمبر الماضي، وكانت التقارير تشير إلى غيابه لمدة تصل إلى ثلاثة أشهر. لكن اللاعب المغربي حقق تقدمًا كبيرًا في عملية التعافي، ما يعني عودته إلى الملاعب في وقت أقرب من المتوقع.

من جهة أخرى، يقترب دافيد ألابا من العودة بعد غيابه لفترة طويلة بسبب إصابته في الرباط الصليبي.

ومن المتوقع أن يعود النمساوي إلى المشاركة في نهاية شهر أكتوبر الجاري أو بداية نوفمبر المقبل.

وسوف يجد ألابا المدرب كارلو أنشيلوتي في انتظاره لسد الثغرة في خط الدفاع، خاصة بعد إصابة داني كارفاخال.