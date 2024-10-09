نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد سيطرته على البندسليجا.. ماذا قدم عمر مرموش بقميص منتخب مصر قبل مواجهة موريتانيا؟ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يواصل عمر مرموش، نجم منتخب مصر وفريق آينتراخت فرانكفورت الألماني، تقديم أداء استثنائي سواء على المستوى الدولي مع الفراعنة أو على مستوى الدوري الألماني.

مشوار عمر مرموش مع منتخب مصر

ظهر مرموش لأول مرة بقميص منتخب مصر في مباراة رسمية أمام ليبيا ضمن تصفيات كأس العالم 2022 في قطر، حيث منحه المدرب البرتغالي كارلوس كيروش الثقة ليكون جزءًا أساسيًا من التشكيلة.

وفي هذه المباراة، أبدع مرموش وسجل هدف الفوز الوحيد بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 47، ليقود المنتخب لتحقيق فوز مهم في التصفيات.

حتى الآن، شارك مرموش في 32 مباراة دولية مع منتخب مصر، وسجل 6 أهداف.

إلى جانب أدائه المتميز مع الفراعنة، يواصل مرموش التألق مع فريقه آينتراخت فرانكفورت في الدوري الألماني، حيث تمكن من تصدر قائمة هدافي الدوري في الموسم الجديد برصيد 8 أهداف. كما دخل في منافسة قوية مع 5 لاعبين آخرين للفوز بجائزة أفضل لاعب في الدوري الألماني لشهر سبتمبر، مما يعزز مكانته كواحد من أبرز النجوم في الدوري.

في إطار التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية 2025، يستعد منتخب مصر بقيادة المدير الفني حسام حسن لمواجهة نظيره منتخب موريتانيا. ستقام المباراة يوم الجمعة المقبل في تمام الساعة السابعة مساءً على ستاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة الثالثة.