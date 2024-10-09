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أحمد جودة - القاهرة - بدأ ياسر إبراهيم، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في التدريبات الجماعية، خلال المران الذي أقيم اليوم على ‏ملعب مختار التتش بالجزيرة.‏

نجم الأهلي يعلن جاهزيته لكأس السوبر المصري

جاءت مشاركة ياسر إبراهيم في المران، بعد تعافيه من نزلة البرد التي لحقت به، وحصل على العلاج اللازم، بالتنسيق ‏مع الجهاز الطبي للفريق.‏

ويستعد الأهلي للمشاركة في بطولة السوبر المصري، التي تقام بالإمارات، خلال الفترة من 20 إلى 24 أكتوبر الجاري، حيث ‏من المقرر أن يخوض الأهلي المباراة الأولى في البطولة مع سيراميكا في الدور نصف النهائي للمسابقة.‏ ‏