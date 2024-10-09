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أحمد جودة - القاهرة - بدأ ياسر إبراهيم، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في التدريبات الجماعية، خلال المران الذي أقيم اليوم على ملعب مختار التتش بالجزيرة.
نجم الأهلي يعلن جاهزيته لكأس السوبر المصري
جاءت مشاركة ياسر إبراهيم في المران، بعد تعافيه من نزلة البرد التي لحقت به، وحصل على العلاج اللازم، بالتنسيق مع الجهاز الطبي للفريق.
ويستعد الأهلي للمشاركة في بطولة السوبر المصري، التي تقام بالإمارات، خلال الفترة من 20 إلى 24 أكتوبر الجاري، حيث من المقرر أن يخوض الأهلي المباراة الأولى في البطولة مع سيراميكا في الدور نصف النهائي للمسابقة.