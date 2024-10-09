الأهلي يستأنف تدريباته استعدادًا للمشاركة في السوبر المصري

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أحمد جودة - القاهرة - استأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تدريباته مساء اليوم، استعدادًا للمشاركة في بطولة كأس السوبر المصري، التي تقام ‏بدولة الإمارات خلال الفترة من 20 إلى 24 أكتوبر الجاري.‏

الأهلي يستأنف تدريباته استعدادًا للسوبر المصري

خاض الفريق مرانه على ملعب مختار التتش بالجزيرة، بعد الراحة التي حصل عليها اللاعبون أمس الثلاثاء، ضمن البرنامج ‏التدريبي الذي وضعه الجهاز الفني، استعدادًا لمواجهة سيراميكا كليوباترا، في أولى مبارياته بالبطولة.‏

وحرص الجهاز الفني على خضوع اللاعبين لتدريبات بدنية، استمرت لمدة نصف ساعة، قبل الانتقال إلى الجوانب الخططية ‏والفنية، استعدادًا للمباراة.‏