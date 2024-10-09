الأهلي يستأنف تدريباته استعدادًا للمشاركة في السوبر المصري

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أحمد جودة - القاهرة - استأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تدريباته مساء اليوم، استعدادًا للمشاركة في بطولة كأس السوبر المصري، التي تقام بدولة الإمارات خلال الفترة من 20 إلى 24 أكتوبر الجاري.
الأهلي يستأنف تدريباته استعدادًا للسوبر المصري
خاض الفريق مرانه على ملعب مختار التتش بالجزيرة، بعد الراحة التي حصل عليها اللاعبون أمس الثلاثاء، ضمن البرنامج التدريبي الذي وضعه الجهاز الفني، استعدادًا لمواجهة سيراميكا كليوباترا، في أولى مبارياته بالبطولة.
وحرص الجهاز الفني على خضوع اللاعبين لتدريبات بدنية، استمرت لمدة نصف ساعة، قبل الانتقال إلى الجوانب الخططية والفنية، استعدادًا للمباراة.