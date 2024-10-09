الرياضة

الأهلي يستأنف تدريباته استعدادًا للمشاركة في السوبر المصري

0 نشر
0 تبليغ

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر يستأنف تدريباته استعدادًا للمشاركة في السوبر المصري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تدريباته مساء اليوم، استعدادًا للمشاركة في بطولة كأس السوبر المصري، التي تقام ‏بدولة الإمارات خلال الفترة من 20 إلى 24 أكتوبر الجاري.‏

الأهلي يستأنف تدريباته استعدادًا للسوبر المصري

خاض الفريق مرانه على ملعب مختار التتش بالجزيرة، بعد الراحة التي حصل عليها اللاعبون أمس الثلاثاء، ضمن البرنامج ‏التدريبي الذي وضعه الجهاز الفني، استعدادًا لمواجهة سيراميكا كليوباترا، في أولى مبارياته بالبطولة.‏

وحرص الجهاز الفني على خضوع اللاعبين لتدريبات بدنية، استمرت لمدة نصف ساعة، قبل الانتقال إلى الجوانب الخططية ‏والفنية، استعدادًا للمباراة.‏

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا