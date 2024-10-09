نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تفاصيل جلسة كولر مع الطاقم المعاون في الأهلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - عقد السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، جلسة مع الطاقم المعاون، على هامش المران الجماعي الذي أقيم مساء ‏اليوم، بملعب مختار التتش بالجزيرة، استعدادًا للمشاركة في بطولة كأس السوبر المصري، التي تقام بدولة الإمارات.‏

ناقش كولر مع معاونيه العديد من الأمور المتعلقة بالسفر إلى الإمارات يوم 17 أكتوبر الجاري، وكذلك الجوانب الخاصة ‏بتجهيز اللاعبين على كافة المستويات. ‏

ووضع الجهاز الفني برنامج إعداد متكاملًا لتجهيز اللاعبين على الصعيدين البدني والفني، قبل السفر إلى الإمارات يوم 17 ‏أكتوبر ‏الجاري، للمشاركة في البطولة التي تقام خلال الفترة من 20 إلى 24 من الشهر ذاته.‏