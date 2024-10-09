نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تفاصيل جلسة كولر مع الطاقم المعاون في الأهلي في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - عقد السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، جلسة مع الطاقم المعاون، على هامش المران الجماعي الذي أقيم مساء اليوم، بملعب مختار التتش بالجزيرة، استعدادًا للمشاركة في بطولة كأس السوبر المصري، التي تقام بدولة الإمارات.
ناقش كولر مع معاونيه العديد من الأمور المتعلقة بالسفر إلى الإمارات يوم 17 أكتوبر الجاري، وكذلك الجوانب الخاصة بتجهيز اللاعبين على كافة المستويات.
ووضع الجهاز الفني برنامج إعداد متكاملًا لتجهيز اللاعبين على الصعيدين البدني والفني، قبل السفر إلى الإمارات يوم 17 أكتوبر الجاري، للمشاركة في البطولة التي تقام خلال الفترة من 20 إلى 24 من الشهر ذاته.