نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بايرن ميونيخ يراقب موهبة منتخب ألمانيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

ذكرت صحيفة بيلد الألمانية أن نادي بايرن ميونيخ يواصل مراقبة الحارس الشاب يوناس أوربيج، الذي يعد من أبرز المواهب في حراسة المرمى، ويمثل أمل المنتخب الألماني في المستقبل.

أوربيج، الذي يتدرب حاليًا مع منتخب ألمانيا تحت 21 عامًا في زيينر شتراس، أثار إعجاب كشافة الفريق البافاري بأدائه المميز.

وفقًا للتقارير، أبدى كشافة بايرن اهتمامًا كبيرًا بأوربيج، حيث يتابعون تطور أدائه عن كثب. وقد جرت بعض المحادثات بين النادي واللاعب خلال الموسم الماضي، إلا أنه لم يتم التوصل إلى عرض رسمي حتى الآن.

يعتبر أوربيج الحارس الأساسي لفريق كولن، ويظهر نضجًا استثنائيًا رغم صغر سنه، حيث يبلغ من العمر 21 عامًا فقط. يُعرف عنه أنه يعمل بجد لتحسين نقاط ضعفه، بالإضافة إلى تعزيز جوانب قوته، مما يجعله حارسًا متكاملًا.

حيث يتمتع أوربيج بقدرات تصدي قوية، ويبرز بشكل خاص في التعامل مع الكرة داخل منطقة الجزاء، مما يجعله من الحراس الواعدين في الكرة الألمانية.