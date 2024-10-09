عاجل.. قناة الزمالك تطلق هاشتاج "أكبر قلعة رياضية في مصر"

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أحمد جودة - القاهرة - أضافت قناة الزمالك، مساء الأربعاء، شعارًا جديدًا على شاشتها بناءً على توجيهات حسين لبيب، رئيس مجلس إدارة النادي، حيث حمل الشعار عبارة "الزمالك أكبر قلعة رياضية في مصر".

قناة الزمالك تطلق هاشتاج "أكبر قلعة رياضية في مصر"

وتأتي هذه الخطوة بعد أن تم إطلاق "هاشتاج" رسمي بنفس العبارة عبر شاشة قناة الزمالك، في إطار تأكيد التصريحات التي أدلى بها حسين لبيب خلال مقابلة تلفزيونية سابقة، حين وصف نادي الزمالك بأنه "أكبر قلعة رياضية في مصر".

وفقًا لمصادر خاصة فإن هذه الإضافة على شاشة القناة جاءت مباشرة بتوجيهات من حسين لبيب، لتعزيز روح الانتماء والفخر بين جماهير النادي.

وأطلقت قناة الزمالك هذا الشعار خلال أحد برامجها، وقد لاقى دعمًا واسعًا من جماهير النادي، الذين تفاعلوا عبر منصات التواصل الاجتماعي، مؤكدين ما قاله رئيس النادي من خلال إعادة نشر صورة الشعار الذي ظهر على شاشة القناة.

تأتي هذه الحملة قبل أيام قليلة من سفر فريق الزمالك إلى الإمارات للمشاركة في بطولة كأس السوبر المصري، التي ستنطلق في 20 أكتوبر وتستمر حتى 24 من الشهر نفسه، بمشاركة الأهلي، الزمالك، بيراميدز، وسيراميكا كليوباترا.