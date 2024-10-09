نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فنربخشة يخطط للتفاوض مع ريال مدريد لاستعارة نجمه في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أشارت تقارير اليوم الأربعاء إلى أن نادي فنربخشة يستعد للدخول في مفاوضات مع ريال مدريد بشأن استعارة أردا جولر حتى نهاية الموسم.

وأكد الصحفي التركي ياغيز سابونكو أوغلو أن اللاعب الشاب، البالغ من العمر 19 عامًا، مصمم على النجاح في ريال مدريد ويشعر بالسعادة هناك، ولا ينوي مغادرة النادي قبل تحقيق حلمه.

ورغم معاناته من قلة المشاركة مع الفريق الأول وخروجه من خطط المدرب كارلو أنشيلوتي، الذي لا يزال مترددًا في الاعتماد عليه رغم موهبته الكبيرة، إلا أن غولر واثق من قدرته على تغيير هذا الوضع وحجز مكانه في التشكيلة قريبًا.