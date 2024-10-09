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أحمد جودة - القاهرة - اقترح الاتحاد الإيراني لكرة القدم ثلاثة حلول لمكان إقامة مباراة منتخب بلاده مع نظيره القطري والمقررة في 15 الشهر الحالي ضمن الجولة الرابعة من الدور الثالث الحاسم للتصفيات الآسيوية المؤهلة لمونديال 2026.

إيران تقترح ثلاثة حلول لمباراتها مع قطر في تصفيات مونديال 2026

وكان من المفترض أن تقام المباراة في مشهد لكن الوضع الأمني المتوتر بين إيران وإسرائيل دفع إلى نقل اللقاء.

وأشار نائب أمين عام الاتحاد الإيراني لكرة القدم حامد مؤمني إلى أن بلاده اقترحت ثلاثة حلول: الخيار الأول أن يتبادل الفريقان استضافة مباراتي الذهاب والإياب، على أن يقام لقاء الذهاب (الجولة الرابعة) في الدوحة، كي تتمكن (إيران) من استضافة الفريق (قطر) في طهران في الرابع (الخامس حسب برنامج فيفا) من يونيو".

أما الخيار الثاني أن "يسافر المنتخب القطري إلى أوزبكستان لخوض المباراة هناك عوضا عن إيران فيما "سيكون الخيار التالي أن تستضيف دبي المباراة".

وأفاد مؤمني بأن القرار النهائي سيتخذ اليوم.

وقبل لقائها قطر تحل إيران الخميس ضيفة على أوزبكستان في طشقند، فيما يلعب المنتخب القطري على أرضه ضد قرغيزستان.

وتتشارك إيران وأوزبكستان صدارة المجموعة الأولى بست نقاط لكل منهما بعد فوزهما بمباراتيهما الأوليين، فيما تحتل قطر المركز الخامس بنقطة من مباراتين.