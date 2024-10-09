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أحمد جودة - القاهرة - تتجه الأنظار إلى الأرجنتين حيث يستعد منتخبها الوطني لمواجهة فنزويلا في الجولة التاسعة من تصفيات كأس العالم، لكن الرحلة ليست بالبساطة التي يتوقعها الجميع.

سكالوني: رحلة الأرجنتين إلى فنزويلا تحت ضغط الإعصار

فبسبب الإعصار ميلتون، تعقدت الأمور، حيث يتعين على “الألبيسيليستي” السفر جوًا إلى كولومبيا ثم الانتقال برا إلى مدينة ماتورين، حيث لا تُسمح الرحلات الجوية المباشرة من الأرجنتين أو الولايات المتحدة.

ليونيل سكالوني، المدير الفني للمنتخب، أعرب عن أمله في أن تتم الرحلة كما هو مخطط لها اليوم الأربعاء، رغم الشكوك المحيطة بالمباراة المقررة يوم الخميس.

وصرح سكالوني للصحفيين من ميامي: “طلبنا السفر اليوم لكنهم رفضوا بسبب الإعصار. نأمل أن تتمكن رحلتنا غدًا”.ووسط هذه التحديات، تزايدت الغيابات في صفوف الفريق بسبب الإصابات والإيقافات.

وحيث يغيب عن التشكيلة أربعة لاعبين، بينهم الظهير ماركوس أكونيا والمهاجمون باولو ديبالا، نيكولاس جونزاليس، وأليخاندرو جارناتشو.كما سيغيب المدافع كريستيان “كوتي” روميرو وحارس المرمى إميليانو “ديبو” مارتينيز، بسبب الإيقاف.

وبالرغم من هذه الظروف، أبدى سكالوني ثقته في أن الفريق سيظل على مستوى التحدي، وقال: “رغم كل هذه التحديات، نحن في حالة تأهب وسنحاول الاستفادة من اللاعبين المتاحين”.

الموقف الحالي ليس سهلًا، لكن التحديات تعتبر جزءًا من عالم كرة القدم، وسكالوني مصمم على الحفاظ على الروح الإيجابية للفريق أمام الظروف المعقدة.