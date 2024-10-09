نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر دومينيك سولانكي يكشف عن شعوره بعد انضمامه إلي قائمة منتخب إنجلترا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تحدث الدولي الإنجليزي دومينيك سولانكي مهاجم توتنهام هوتسبير، عن عودته مجددًا إلي صفوف منتخب إنجلترا بعد غياب دام أكثر من سبع مواسم.

وكان سولانكي البالغ من العمر 27 عامًا، قد انضم آخر مرة إلى تشكيلة منتخب إنجلترا عندما شارك في مباراته الوحيدة كبديل ضد البرازيل في عام 2017.

ويستعد منتخب إنجلترا لمواجهة نظيره منتخب اليونان غدًا الخميس في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءً، ضمن فعاليات الجولة الثالثة من المجموعة الثانية ببطولة دوري الأمم الأوروبية.

دومينيك سولانكي: هذا هو الحلم أن تمثل منتخب بلدك

وقال دومينيك سولانكي في تصريحات صحفية لصحيفة بي بي سي، "لقد عملت بجهد كبير للعودة إلى هذه اللحظة، إنه مجرد جزء من كرة القدم، كل شيء يحدث في الوقت المناسب بالنسبة لك، رحلة كل شخص مختلفة".

وأكمل "لم أكن لأرغب في أن يكون الأمر على هذا النحو، أشعر أن هذا هو ما كان يجب أن يكون عليه الأمر بالنسبة لي وأشعر أن أدائي يسير على ما يرام الآن".

واوضح "كنت أعتقد دائمًا أنني سأعود إلى هنا، لذا كانت تلك هي عقليتي، وهذا أحد الأشياء التي كنت أعمل من أجلها، أنا ممتن لعودتي إلى هنا الآن، وآمل أن أتمكن من البقاء هنا".

وأختتم مهاجم منتخب إنجلترا حديثه "هذا هو الحلم، أن تمثل بلدك، بغض النظر عن عدد المرات، فهو دائمًا نفس الشئ".

وانتقل سولانكي إلي صفوف توتنهام هوتسبير في الانتقالات الصيفية الماضية، قادما بورنموث بمقابل 65 مليون جنيه إسترليني.

ويقدم مهاجم توتنهام مستويات مميزة مع الفريق هذا الموسم، حيث شارك في سبع مباريات، أحرز 3 أهداف، وصنع تمريرتين حاسمتين.

